عاجل - ترامب: لا توجد أي ضمانات على صمود الهدنة في غزة

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الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أي "ضمانات" على صمود الهدنة في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أكد عضو الحزب الجمهوري، مالك فرانسيس، من بنسلفانيا، أن استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدًا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد "عارًا" على أمريكا، موضحًا أن الولايات المتحدة، التي كانت تُعرف بأنها زعيمة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، تستقبل نتنياهو، مما يُمثل "إهانة" للجميع في البلاد.

وشدد فرانسيس، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار"، المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، على أن ترامب، المعروف بصداقته الوثيقة لإسرائيل، هو من وهب القدس الشرقية لها.

وأضاف: "الجميع هنا في أمريكا يأمل ألا يمنح ترامب نتنياهو الضوء الأخضر لمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني، أو استئناف العمليات العسكرية والقصف والتدمير في قطاع غزة، أو حتى احتلال لبنان إلى الأبد".

وتابع: "نحن نأمل ونتطلع إلى أن تعمل إدارة الرئيس ترامب من أجل السلام، وأن تساهم الولايات المتحدة في إعادة إعمار قطاع غزة، لأن السلاح الأمريكي استُخدم سابقًا من قبل آلة الحرب الإسرائيلية لتدمير غزة وقتل الأبرياء من النساء والأطفال"، مؤكدًا أن على ترامب أن يكون رئيسًا لأمريكا، وليس رئيسًا لإسرائيل.

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