عاجل - سعر الذهب الآن.. كم يسجل عيار 21 Golden Price؟

سجلت تعاملات الذهب الآن ارتفاعا بمتوسط 5 جنيهات بأسعار الأعيرة المختلفة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين فبراير 2025، وفقا لأخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3915 جنيه للجرام، وهو الأشهر والأعلى من حيث الإقبال والتداول.

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية استقرارًا نسبيًا اليوم 3 فبراير 2025 فيما يلي نظرة عامة على أسعار الذهب بالدولار الأمريكي والجنيه المصري:

سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر

جاء سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر كالتالي:

سعر الجنيه الذهب:

بيع للمستهلك: 31520 جنيهًا (كذهب صافي وزن 8 جرامات).

شراء من المستهلك: 31360 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24:

بيع للمستهلك: 4503 جنيهات.

شراء من المستهلك: 4480 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21:

بيع للمستهلك: 3940 جنيهًا.

شراء من المستهلك: 3920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18:

بيع للمستهلك: 3377 جنيهًا.

شراء من المستهلك: 3360 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14:

بيع للمستهلك: 2627 جنيهًا.

شراء من المستهلك: 2613 جنيهًا.

أهم مزايا الاستثمار في الذهب

يُعد الذهب أحد أكثر الأصول الاستثمارية شهرة عبر التاريخ، ويستخدم كوسيلة لحفظ الثروة والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية، كما يعد الذهب من أهم وأفضل الطرق الاستثمارية التي يفضلها المصريون لحفظ قيمة أموالهم أو للاستثمار فيها، خاصة وأنه معدن ذو قيمة ولا يفقد قيمته بمرور الوقت.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على أهم مزايا وعيوب الاستثمار في الذهب، بالإضافة إلى أفضل الطرق للاستثمار فيه.



1. الاستقرار التاريخي: يُعتبر الذهب مخزنًا للقيمة على مر العصور، حيث كان يُستخدم كعملة وأداة لحفظ الثروة.

2. مقاومة التضخم: عادةً ما يرتفع سعر الذهب في أوقات التضخم، مما يجعله وسيلة تحوط فعالة.

3. السيولة العالية: يمكن بيع الذهب بسهولة في أي مكان حول العالم، مما يجعله استثمارًا مرنًا.



4. تنويع المحفظة الاستثمارية: يساعد الذهب في تقليل المخاطر من خلال تنويع الأصول المالية.

5. القبول العالمي: يتمتع الذهب باعتراف عالمي كأصل استثماري موثوق.