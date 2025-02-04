طالب ينهي حياتة غرقا بسبب نتيجته في الشهادة الإعدادية بالمنيا

محافظات
بوابة الفجر

أقدم طالب على إنهاء حياتة غرقا في احدي قري محافظة المنيا، بسبب مجموعة نتيجة الشهادة الإعدادية، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم طالب على إنهاء حياتة بالقاء نفسة في نهر النيل في احدي قري محافظة المنيا، بسبب حصوله على درجات منخفضة في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "م.أ.س" 15 عام، مقيم في احدي قري مركز المنيا.

تم انتشال الجثمان ونقله إلي مشرحة المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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