شهد سعر الذهب تقلبات ملحوظة في عام 2024، حيث شهدت أسواق المعدن ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار قبل الانتخابات الأمريكية، تلاه انخفاض بعد إعلان النتائج، ومع بداية عام 2025، ازدادت التساؤلات حول مستقبل سعر الذهب في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وهو ما يثير فضول المستثمرين والمستهلكين بشأن اتجاهات السوق في الأشهر المقبلة، فما هو مصير سعر الذهب في 2025؟ وهل سيواصل الارتفاع أم سيشهد مزيدًا من التراجع؟

تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية نظرة شاملة حول ما شهدته سوق الذهب منذ بداية عام 2025، مع التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، في السطور التالية:

توقعات الخبراء توقعات جديدة بشأن سعر الذهب في 2025



من جانبهم، أعرب خبراء عالميون عن توقعاتهم بشأن سعر الذهب في 2025، حيث أظهرت التنبؤات أن المعدن النفيس قد يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.

جي بي مورغان: تبنى البنك نظرة متفائلة، حيث يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025، ويعزو ذلك إلى دور الذهب كأداة تحوط أساسية ضد المخاطر الاقتصادية، بالإضافة إلى التغيرات السياسية المتوقعة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

البنك الدولي: توقع خبراء السلع في البنك الدولي أن يصل سعر الذهب إلى 2100 دولار أمريكي خلال عام 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى 2700 دولار أمريكي في نفس العام. وتستند هذه التوقعات إلى السياسات النقدية المتوقعة، انخفاض التضخم، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ماكواري: تتوقع شركة ماكواري أن يكون متوسط سعر الذهب للأونصة في الربع الأول من 2025 نحو 2650 دولارًا، مع إمكانية ارتفاعه إلى 2800 دولار في وقت لاحق من العام.

توقعات جديدة بشأن سعر الذهب في 2025.. ما القصة؟

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

توجد عدة عوامل مؤثرة على سعر الذهب في 2025، حيث يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق تحركات مستمرة بسبب بعض العوامل المهمة:

السياسات النقدية: من المتوقع أن تقوم البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة، مما سيدعم أسعار الذهب ويزيد من جاذبيته كملاذ آمن.

التوترات الجيوسياسية: الأزمات المستمرة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الطلب من البنوك المركزية: زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب قد تساهم في دعم الأسعار ودفع سعر الذهب إلى مستويات جديدة.

توقعات جديدة بشأن سعر الذهب في 2025.. ما القصة؟

توقعات سعر الذهب في 2025

بناءً على التحليلات السابقة، يتوقع أن يشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2025. وبينما تتفاوت التوقعات بين 2100 و3000 دولار للأونصة، يُنصح المستثمرون بمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية عن كثب، بالإضافة إلى السياسات النقدية للبنوك المركزية. هذا سيساعدهم على تحديد أفضل استراتيجيات الاستثمار في الذهب في ظل تغيرات السوق المتسارعة.

وفي الختام، تظل توقعات سعر الذهب في 2025 عرضة للتغيير بشكل مستمر بناءً على المتغيرات الاقتصادية والسياسية المستقبلية.