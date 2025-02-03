سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟

ارتفع سعر الدولار بقيمة بين 11 و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وحسب آخر تحديثات القطاع المصرفي، سجل أعلى سعر شراء للدولار 50.35 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع 50.17 جنيه.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.32 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و50.42 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا.

ماهي حركة تداولات س عر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؟

يعد الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

سعر الدولار

أبرز العوامل التي تساعد في استقرار الدولار

في الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتى: