كيف يمكن الاستفادة من العريش كمدينة سياحية؟ أحمد موسى يُوضح(فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى، على ضرورة العمل على تهيئة مدينة العريش والاستفادة منها كمدينة جاذبة للسياحة، مشددًا على ضرورة العمل على تشييد فنادق جديدة بالمدينة.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، "العريش تحتاج إلى عدد من الفنادق بمستويات مختلفة، ولا بد من وجود فنادق وليس شرطًا أن تكون كل هذه الفنادق على أعلى مستوى".

مدينة العريش

وأضاف أن مدينة العريش يمكن أن تكون واحدة من المدن الجاذبة للسياحة على الأقل في فصل الصيف، مؤكدًا أن مدينة العريش تمتلك مقومات المدن السياحية الكبرى في مصر.

وتساءل "لماذا نترك هذا المكان المطل على البحر دون الاستفادة منه.. فمدينة العريش تحتاج قفزة في مجال السياحة، والعريش بها مطار دولي حاليًا إلى جانب ميناء".

وأشار موسى إلى أن المنتجات هناك في العريش وشمال سيناء رخيصة الثمن والأكل البدوي هناك جميل، مؤكدًا أن من سيذهب هناك سيعود سعيدًا.