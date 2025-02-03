سعر الريال السعودي الآن.. كم يسجل في البنك المركزي المصري؟

شهد سعر الريال السعودى، استقرار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3-2-2025، داخل البنوك المصرية، خلال ختام التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.36 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.40 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.40 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.36 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.36 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.39 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.39 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.05 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.35 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.36 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 13.6464 جنيه و13.6867 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 131.704 جنيه و133.3457 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 129.0215 جنيه و130.5782 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 12.7335 جنيه و13.7877 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 70.2415 جنيه و70.9127 جنيه للبيع