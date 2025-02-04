وكيل شباب الدقهلية تكرم النشء الفائزين فى مسابقة "عقول مستنيرة" على مستوى الجمهورية

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، اليوم الإثنين، الطلائع الفائزين في المرحلة الثانية من المسابقة العلمية لنشء مصر تحت شعار " عقول مستنيرة "، والتي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين وتم تنفيذها بمركز شباب الجزيرة في الفترة من 3 يونيو وحتى 4 يونيو 2024 برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. وفاز طلائع شعبة المبتكرين علميًا بمركز شباب مدينة ميت غمر بالمركز الخامس في الأعمال الجماعية.

نجاح وصعود شعبة المبتكرين علميًا بمركز التنمية الشبابية

وفي نفس السياق كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بحضور محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، عادل إبراهيم مدرب الفريق، وميادة سويلم متابع شعب المبتكرين علميًا والذكاء الاصطناعي وأندية البيئة بالإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية، كما أثنت الدكتورة منى عثمان عليهم وعلى مجهودهم في نجاح وصعود شعبة المبتكرين علميًا بمركز التنمية الشبابية بميت غمر متمنية منهم الكثير.

شاركت محافظة الدقهلية بثلاثة شعب من أندية المبتكرين علميًا

يذكر أن نشء أندية المبتكرين علميًا بالدقهلية، قد شاركوا في فعاليات المسابقة والتي تم تنفيذها على مستوى المحافظات بمراكز الشباب بصفة عامة وأندية المبتكرين علميًا بصفة خاصة، حيث شاركت محافظة الدقهلية بثلاثة شعب من أندية المبتكرين علميًا بمراكز شباب "الرياض التابع لإدارة شباب منية النصر - مدينة ميت غمر بمصاحبة عادل ابراهيم مدرب الشعبة - منية سمنود التابع لإدارة شباب أجا محمد ذكي مدرب الشعبة" وبحضور ميادة سويلم متابع شعب المبتكرين علميًا بالدقهلية.

تضمنت المسابقة مجال التطبيقات الحديثة للروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي

الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه المسابقة جاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالنشء وحرصها علي اكتشاف المواهب فى جميع المجالات والعمل على رعايتها، وتضمنت المسابقة مجال التطبيقات الحديثة للروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم إطلاق المسابقة على مستوى المحافظات بمراكز الشباب بصفة عامة وأندية المبتكرين علميًا بصفة خاصة. وقد تم تحكيم المرحلة الأولى أون لاين وتصعيد أعمال التحكيم النهائى فى هذه المرحلة، وقد تشكلت لجنة التحكيم من الدكتور عبدالفتاح عبدالحميد، والدكتور مؤمن شمس الدين، والدكتور محمد العماوى، الأستاذة بكليات الهندسة بجامعات مصر.

المسابقة تهدف إلى إكتشاف الموهوبين والمبدعين

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال التكريم، أن هذة المسابقة تهدف إلى إكتشاف الموهوبين والمبدعين من النشء، وتقييم العمل داخل أندية المبتكرين علميًا خلال الفترة الماضية، وكذلك تشجيع النشء للمشاركة في المعارض المحلية والدولية، وأيضًا حل لمشكلات معاصرة من خلال الإبتكارات الحديثة.

جاءت مشاركة نشء الدقهلية في المسابقة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور عبدالله محي عبدالله محى الدين مدير إدارة النشاط الثقافي والعلمي والبيئي بالإدارة العامة للموهوبين، ومحمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.