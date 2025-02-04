لميس الحديدي: الكنيسة والبابا تواضروس لهما مكانة خاصة في قلوب المصريين

استهلت الإعلامية لميس الحديدي حلقتها الخاصة من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحوار حصري مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة مرور 12 عامًا على جلوسه على الكرسي الباباوي.

وأشارت "لميس الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الاثنين، إلى لحظة اختياره قائلة: "أقف الآن أمام مقر القرعة الهيكلية، حيث تم اختيار البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012، حينما كان لا يزال الأنبا تواضروس، أسقفًا عامًا للبحيرة."

تطورات كبيرة داخل الكنيسة المصرية

وأوضحت أن السنوات الـ12 الماضية شهدت نقلة نوعية في الكنيسة المصرية، ليس فقط من حيث التطوير الداخلي، بل أيضًا في ظل المتغيرات الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية.

وأشادت بدور القيادة السياسية في تصحيح الأوضاع، ومن أبرز القرارات التي أثرت إيجابيًا على الكنيسة إصدار قانون بناء الكنائس ودور العبادة، الذي ساهم في معالجة العديد من المشكلات العالقة، مشيرةً إلى أن الجميع يترقب الآن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

مكانة البابا تواضروس في قلوب المصريين

وأكدت أن البابا تواضروس الثاني يحظى بمكانة خاصة، ليس فقط لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعبر عن ذلك علنًا في العديد من المناسبات، ولكن أيضًا في قلوب جميع المصريين، نظرًا لدوره الروحي والوطني الكبير.

وأضافت: "البابا تواضروس الثاني، على رأس هذه الكنيسة العريقة، له مكانة مميزة في قلوبنا جميعًا، فقد واجه معنا الإرهاب بشجاعة. ولا ننسى مقولته الشهيرة: 'وطن بلا كنائس أفضل بكثير من كنائس بلا وطن.'"

واختتمت حديثها بالإشادة بدور الكنيسة المصرية كجزء أصيل من نسيج الوطن، مؤكدة أن اللحمة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في مصر ستظل قوية، وأن مسيرة البابا تواضروس تعكس حكمة ورؤية واضحة لمستقبل الكنيسة والمجتمع.