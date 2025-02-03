قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم بمصر.. تعرف على التفاصيل والتحديثات

أسعار الذهب اليوم في مصرالاثنين 3-2-2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-2-2025، وفقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية. وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 3،948 جنيهًا للشراء و3،928 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية أو ضريبة الدمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تباينت أسعار أعيرة الذهب المختلفة خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 4،512 جنيهًا للشراء.

4،512 جنيهًا للشراء. عيار 21: 3،948 جنيهًا للشراء.

3،948 جنيهًا للشراء. عيار 18: 3،384 جنيهًا للشراء.

3،384 جنيهًا للشراء. الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 31،584 جنيهًا دون المصنعية.

سعر سبيكة الذهب BTC بالمصنعية

أصبحت سبائك الذهب BTC من الوسائل الاستثمارية الشائعة، نظرًا لكونها تصنع من عيار 24 النقي، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين. وفقًا لأحدث تحديثات الأسعار، سجلت سبيكة الذهب BTC بوزن 1 جرام سعر 4،685 جنيهًا شاملًا المصنعية.

الذهب عالميًا

في الأسواق العالمية، تأثر سعر الذهب بتحركات الدولار الأمريكي والتوقعات الاقتصادية العالمية، ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

تحليل الأسواق: هل يستمر الارتفاع؟

يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التغيرات في أسعار الصرف والعوامل الاقتصادية الدولية. ينصح المستثمرون بمتابعة تحليل السوق قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

الاستثمار في الذهب

يعتبر الذهب أحد أفضل وسائل الاستثمار وحفظ القيمة في مواجهة التضخم والتقلبات الاقتصادية، ويمكن الاستثمار فيه بعدة طرق:

شراء سبائك الذهب: مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالذهب كمخزون للقيمة.

مثالية للمستثمرين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالذهب كمخزون للقيمة. شراء الجنيهات الذهبية: خيار مناسب للراغبين في استثمار متوسط الحجم.

خيار مناسب للراغبين في استثمار متوسط الحجم. الاستثمار في شهادات الذهب: وهي بديل رقمي لتملك الذهب دون الحاجة لحفظه فعليًا.

وهي بديل رقمي لتملك الذهب دون الحاجة لحفظه فعليًا. التداول في البورصة: يمكن الاستثمار في الذهب من خلال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو العقود الآجلة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

يتأثر سعر الذهب بعوامل متعددة، أهمها: