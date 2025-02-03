شهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق الصاغة مساء الاثنين 3 فبراير 2025. حيث سجل سعر الذهب اليوم زيادة ملحوظة، وصلت إلى نحو 50 جنيهًا خلال اليوم، بعد أن ارتفع في البداية بنحو 10 جنيهات في التعاملات الصباحية، ومع استمرار ارتفاع سعر الذهب اليوم، يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسواق الذهب لمعرفة آخر التطورات.

لذلك تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الذهب لحظة بلحظة، في هذا التقرير نعرض لكم أخر تحديث في سعر الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 في التعاملات المسائية في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم في مصر في التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 24: 4502.75 جنيه للبيع، و4480 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22: 4127.5 جنيه للبيع، و4106.75 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21: 3940 جنيهًا للبيع، و3920 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3377.25 جنيه للبيع، و3360 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14: 2626.75 جنيه للبيع، و2613.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 31520 جنيهًا للبيع، و31360 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية الذهبية: 2818.95 دولار.

وسجلت الأعيرة الأخرى

سعر جرام الذهب عيار 12: 2251.5 جنيه للبيع، و2240 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 9: 1688.5 جنيه للبيع، و1680 جنيهًا للشراء.

توقعات الأسعار المستقبلية لسعر الذهب

من المتوقع أن يستمر سعر الذهب اليوم في التذبذب خلال الفترة المقبلة في ظل العديد من العوامل العالمية والمحلية التي تؤثر على أسواق الذهب، مثل التوترات الجيوسياسية والقرارات النقدية التي تتخذها البنوك المركزية الكبرى. كما يُتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا إضافيًا في حال استمرت الطلبات على الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.

أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة.. كم يسجل عيار 21 الآن

كيفية الاستثمار في الذهب

يُعتبر الذهب من أبرز الخيارات الاستثمارية الآمنة في ظل الأزمات الاقتصادية والتضخم. ولمن يرغب في الاستثمار في الذهب، هناك عدة طرق يمكن اتباعها:

شراء السبائك الذهبية: يمكن شراء الذهب بشكل مادي عن طريق السبائك التي تتمتع بسيولة عالية. شراء الذهب الورقي: يمكن شراء أسهم في صناديق الذهب المتداولة التي تمثل استثمارًا في الذهب دون الحاجة إلى شراء الذهب المادي. استثمار في شركات التعدين: يمكن شراء أسهم في شركات تعمل في مجال استخراج الذهب، مما يوفر فرصة للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب.

ختامًا، يعد سعر الذهب اليوم مؤشرًا مهمًا للاقتصاديين والمستثمرين. لذا، من الضروري متابعة الأسعار بشكل مستمر لمعرفة الوقت الأنسب للاستثمار أو الشراء.