سعر الدينار الكويتي لحظة بلحظة.. كم يسجل في البنك المركزي المصري؟

الاقتصاد
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي لحظة بلحظة.. كم يسجل في البنك المركزي المصري؟، يبحث الكثيرون عن أسعار العملات العربية وفي مقدمتها سعر الدينار الكويتي الذي يعد من أهم أسعار الصرف التي يهتم بها العديد من المتعاملين في السوق المصري، سواء كانوا مستثمرين، مسافرين، أو حتى العاملين بالكويت الذين يرسلون تحويلاتهم المالية إلى مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي المتحد 

سعر الشراء: 162.78 جنيه مصري

سعر البيع: 163.16 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك اتش اس بي سي 

سعر الشراء: 162.77 جنيه مصري

سعر البيع: 163.44 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 

سعر الشراء: 162.14 جنيه مصري

سعر البيع: 163.37 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 

سعر الشراء: 162.10 جنيه مصري

سعر البيع: 163.37 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء: 162.05 جنيه مصري

سعر البيع: 163.37 جنيه مصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول 

سعر الشراء: 161.89 جنيه مصري

سعر البيع: 163.37 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التجاري الدولي 

سعر الشراء: 160.99 جنيه مصري

سعر البيع: 163.40 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي 

سعر الشراء: 159.75 جنيه مصري

سعر البيع: 163.44 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 

سعر الشراء: 159.18 جنيه مصري

سعر البيع: 163.20 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 

سعر الشراء: 158.48 جنيه مصري

سعر البيع: 163.40 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبوظبي الأول 

سعر الشراء: 158.39 جنيه مصري

سعر البيع: 163.34 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان 

سعر الشراء: 157.75 جنيه مصري

سعر البيع: 163.13 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك نكست 

سعر الشراء: 156.81 جنيه مصري

سعر البيع: 166.94 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني 

سعر الشراء: 156.37 جنيه مصري

سعر البيع: 163.31 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك العربي الأفريقي

سعر الشراء: 155.74 جنيه مصري

سعر البيع: 170.76 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية 

سعر الشراء: 154.37 جنيه مصري

سعر البيع: 164.80 جنيه مصري

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء: 153.79 جنيه مصري

سعر البيع: 163.86 جنيه مصري

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