ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم بمصر.. هل يستمر الصعود؟

سعر سبيكة الذهب BTC بالمصنعية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر والعالم ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-2-2025، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها التغيرات في سعر الدولار عالميًا وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، مع اختلاف الأسعار بين البيع والشراء حسب المصنعية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 4،512 جنيهًا للشراء.

4،512 جنيهًا للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21: 3،948 جنيهًا للشراء و3،928 جنيهًا للبيع.

3،948 جنيهًا للشراء و3،928 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18: 3،384 جنيهًا للشراء.

3،384 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 31،584 جنيهًا دون المصنعية.

سعر سبيكة الذهب BTC بالمصنعية

تعد سبائك الذهب BTC من الخيارات الاستثمارية الشائعة بسبب نقائها العالي، حيث تصنع من عيار 24. وسجلت سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام اليوم 4،685 جنيهًا شاملًا المصنعية، ما يعكس الاتجاه التصاعدي لسوق الذهب.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

يعتمد سعر الذهب عالميًا على عدة عوامل رئيسية، من بينها:

سعر الدولار الأمريكي: كلما انخفضت قيمة الدولار، زادت أسعار الذهب عالميًا. التضخم وأسعار الفائدة: ارتفاع التضخم يدفع المستثمرين نحو الذهب لحماية أصولهم. الطلب العالمي: تزايد الطلب على الذهب في الأسواق العالمية يرفع من سعره محليًا. التوترات الجيوسياسية: الأزمات الاقتصادية والسياسية تدفع المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

توقعات سوق الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الأسواق المالية أن يستمر الذهب في تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. لذا، ينصح المستثمرون بمتابعة التحليلات الدورية لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن الشراء أو البيع.

أنواع الذهب في السوق

يوجد عدة أنواع من الذهب في الأسواق، تختلف وفقًا للنقاء والصياغة، ومن أبرزها:

الذهب عيار 24: أنقى أنواع الذهب بنسبة 99.9%، ويستخدم في السبائك والاستثمار.

أنقى أنواع الذهب بنسبة 99.9%، ويستخدم في السبائك والاستثمار. الذهب عيار 21: يحتوي على 87.5% ذهب، وهو الأكثر شيوعًا في صناعة المجوهرات بمصر والدول العربية.

يحتوي على 87.5% ذهب، وهو الأكثر شيوعًا في صناعة المجوهرات بمصر والدول العربية. الذهب عيار 18: يحتوي على 75% ذهب و25% معادن أخرى، ويتميز بقوة تحمله للأحجار الكريمة والتصاميم المعقدة.

الفرق بين الذهب الخام والمصنع