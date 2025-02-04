البابا تواضروس يكشف نبوءة شاب بجلوسه على الكرسي البابوي

استعاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكريات ليلة القرعة الهيكلية التي جرت في 4 نوفمبر 2012، والتي انتهت باختياره البطريرك رقم 118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأوضح البابا، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الاثنين، أنه كان حينها في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث قضى الليلة مع الآباء الرهبان، وأقاموا قداسًا مبكرًا قبل أن يذهب للاستراحة.

وأضاف: "في الصباح، كان هناك اثنان من الآباء الرهبان يحملان هاتفًا محمولًا به خاصية الراديو، بينما هاتفي لم يكن يحتوي على هذه التقنية. وعند لحظة إجراء القرعة، علمنا أن الطفل الذي اختير لسحب الورقة اسمه 'بيشوي'. وبما أنني من دير الأنبا بيشوي، توقع الرهبان أن تكون القرعة من نصيبي."

نبوءة جلوسه على الكرسي البابوي

روى البابا تواضروس موقفًا غريبًا حدث له قبل جلوسه على الكرسي البابوي، عندما تنبأ أحد الشباب بمجيئه إلى الكرسي البابوي، حيث قال له: "سيدنا، أنت البطريرك القادم."

وعلّق البابا على هذا الموقف قائلًا: "لم أعرف حينها إن كان هذا الشاب يمتلك نوعًا من البصيرة أم أنه مجرد إحساس لديه، لكنه قال لي ذلك أثناء توجهي إلى دير الأنبا بيشوي. وعندما سمعته، صرخت فيه، فقد كنت لا أزال حزينًا على رحيل البابا شنودة، وطلبت منه التوقف عن الكلام. لكن هذا الشاب معروف بقدرته على الاستشراف."

الشعور بالمسؤولية والرهبة بعد الاختيار

وعن إحساسه بعد إعلان اسمه في القرعة الهيكلية، قال البابا تواضروس: "شعرت بالمسؤولية والخوف حين أُخترت للكرسي البابوي."

كما استعاد لحظة دخوله الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية لأول مرة بعد اختياره، حيث قال: "أول مرة دخلت الكاتدرائية الكبرى، ذُهلت من حجم الكنيسة."

زيارة السيسي للكاتدرائية

وتطرق البابا تواضروس إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية في يناير 2015، وهي أول زيارة لرئيس مصري عشية قداس عيد الميلاد، وقال: "أتذكر أول زيارة للرئيس كانت في يناير 2015، حيث ألقى كلمته، وكانت فرصة للأساقفة والآباء للسلام عليه."

وأكد أن هذه الزيارة كانت حدثًا تاريخيًا ورسالة محبة ووحدة وطنية، قبل أن ينتقل قداس عيد الميلاد بعد ذلك إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.