إبراهيم عيسى: مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر بجلسات جنيف أمر جلل ومهم للغاية

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان في 28 يناير الماضي من خلال زيارة وفد مصري رسمي على رأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، موضحًا أنه كان أمر جلل، ويوم مهم على المستوى السياسي وعلى مستوى صورة مصر في الخارج.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه في هذا الاجتماع تم استعراض وفهم موقف مصر داخليًا من قضايا حقوق الإنسان، مؤكدًا أن دول العالم كانت تدلي بملاحظاتها وتستمتع وتسأل وتناقش بشأن ملفات حقوق الإنسان في مصر وهو أمر جلل ومهم للغاية.

ونوه ابراهيم عيسى، بأن الدولة المصرية استقبلت خلال هذه الجلسات واللقاء عدد من التوصيات بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر.

