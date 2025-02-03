شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، تراجعًا ملحوظًا في سوق الذهب المحلي بمصر. حيث انخفض الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا، ليصل إلى 31520 جنيهًا، مما يعكس التذبذب المستمر في أسعار المعدن الأصفر، ويعد هذا التراجع هو أحد أبرز التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

أسعار الذهب اليوم الأثنين في التعاملات المسائية

الذهب عيار 24: 4502.75 جنيه

الذهب عيار 21: 3940 جنيهًا

الذهب عيار 18: 3377.25 جنيه

الذهب عيار 14: 2626.75 جنيه

الجنيه الذهب: 31520 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21.. كم يسجل الآن؟

تقلبات سعر الذهب عيار 21 خلال عام 2025

شهد سعر الذهب عيار 21 في مصر تقلبات ملحوظة، حيث تراوحت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. مع بداية الشهر، كان سعر عيار 21 قد سجل نحو 3940 جنيهًا للجرام، لكن في الأسابيع التالية تعرض السوق المحلي لتغيرات فورية بسبب تذبذب الأسعار في السوق العالمي. على مدار الشهر، ارتفعت الأسعار لتصل في بعض الفترات إلى مستويات أعلى، لكنها سرعان ما عادت للانخفاض في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.

يرتبط تقلب سعر الذهب عيار 21 في مصر بعدة عوامل رئيسية، أهمها أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، حيث إن أي تغيير في السياسات النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب عالميًا وبالتالي ينعكس ذلك على السوق المحلي. كما أن الأحداث السياسية، مثل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، ساهمت في دفع أسعار الذهب للأعلى في الأشهر الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على الذهب عيار 21 في مصر بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية من بداية عام 2025، خاصةً مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية. وقد سجل الذهب عيار 21 في بعض الأحيان زيادات سعرية وصلت إلى 50 جنيهًا في الجرام الواحد خلال تعاملات الأسبوع. وهذا يعكس كيف يمكن أن تتقلب أسعار الذهب عيار 21 بناءً على العوامل المحلية والدولية.

مع استمرار التوقعات بأن أسعار الذهب عيار 21 ستظل عرضة للتقلبات الكبيرة في الأشهر القادمة من 2025، من المتوقع أن يظل المعدن الأصفر جزءًا مهمًا من استراتيجية الاستثمار في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.