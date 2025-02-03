عاجل - عدوان إسرائيلي متواصل على جنين وطولكرم.. ماذا يريد نتنياهو؟

منذ أكثر من أسبوع، تعيش عدد من مدن الضفة الغربية، وعلى رأسها مدينة جنين ومخيمها، تحت وطأة عدوان إسرائيلي متواصل، حيث تتعرض المنازل والبنية التحتية للتدمير، وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في جنين، ما أدى إلى تهجير العديد من العائلات وتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

العدوان العسكري في مخيم جنين

وفي تقرير عرضته الإعلامية هاجر جلال في برنامج «منتصف النهار» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أكدت أن العملية العسكرية التي بدأت في 21 يناير الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الشهداء والجرحى، كما أعلنت قوات الاحتلال عن تدمير 4 أحياء سكنية في مخيم جنين، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها المخيم مثل هذه التفجيرات منذ عام 2002.

أهداف التدمير الممنهج في شمال الضفة

حسب العسكريين، فإن التدمير الممنهج لمخيم جنين والمناطق الأخرى في شمال الضفة يهدف إلى فرض قواعد اشتباك جديدة تشبه ما جرى في غزة، عبر تغيير الهندسة المعمارية للمنطقة الشمالية المكتظة بالسكان، وهو ما يجعل القتال فيها صعبًا.

تصاعد الاشتباكات والمخاوف من التصعيد

وفي وقت تتسع فيه العمليات العسكرية في الضفة، تتصاعد الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية، وسط مخاوف من تصاعد الوضع إلى حد الخروج عن السيطرة.

نتنياهو يروج لمخططاته في واشنطن

العدوان على الضفة الغربية يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة قضايا أمنية تتعلق بإسرائيل، وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن نتنياهو يسعى لإقناع ترامب بمخططاته لتهجير الفلسطينيين من غزة وزيادة حجم مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية.