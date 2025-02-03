حالة الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة على بعض المناطق

الطقس اليوم الاثنين في مصر

الطقس اليوم الاثنين في مصر.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تغيرات جديدة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، مع نشاط ملحوظ للرياح وسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أن الأجواء ستظل مستقرة اليوم الاثنين 3-2-2025، لكنها ستبدأ في التغير بداية من الأربعاء المقبل ولمدة 72 ساعة، مع توقعات بهطول الأمطار على شمال البلاد على فترات متقطعة، مصحوبة بانخفاض إضافي في درجات الحرارة.

الطقس اليوم الاثنين في مصر

يسود اليوم طقس معتدل خلال النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئًا على جنوب الصعيد وسيناء، لكنه شديد البرودة خلال الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: تتراوح حالته بين خفيفة إلى معتدلة ، مع ارتفاع أمواج بين 0.5 إلى 1.5 متر ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

تتراوح حالته بين ، مع ارتفاع أمواج بين ، والرياح . البحر الأحمر: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر، مع رياح سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 22 العظمى – 12 الصغرى.

22 العظمى – 12 الصغرى. الإسكندرية: 21 – 11.

21 – 11. شرم الشيخ: 23 – 16.

23 – 16. الغردقة: 24 – 14.

24 – 14. الأقصر: 27 – 11.

27 – 11. أسوان: 28 – 14.

28 – 14. مطروح: 20 – 10.

20 – 10. المنصورة: 21 – 12.

21 – 12. السويس: 22 – 12.

توقعات الأيام المقبلة: هل يستمر انخفاض الحرارة؟

تشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، مع نشاط الرياح الذي يزيد من الشعور ببرودة الطقس. كما يُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

نصائح هامة للتعامل مع الطقس البارد والأمطار

مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على بعض المناطق، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر الصحية والحفاظ على السلامة أثناء التنقل. إليكم أهم النصائح لمواجهة الطقس البارد والتقلبات الجوية:

1. ارتداء الملابس الشتوية المناسبة

ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات للحفاظ على دفء الجسم.

متعددة الطبقات للحفاظ على دفء الجسم. الحرص على ارتداء جاكيت مقاوم للماء في حالة سقوط الأمطار.

في حالة سقوط الأمطار. ارتداء قفازات، وشاح، وجوارب صوفية لتدفئة الأطراف.

2. تجنب الخروج في أوقات الشبورة الكثيفة

تؤدي الشبورة المائية إلى انخفاض مستوى الرؤية، مما يشكل خطرًا على قائدي المركبات.

إلى انخفاض مستوى الرؤية، مما يشكل خطرًا على قائدي المركبات. في حالة الضرورة، يُنصح بالقيادة بحذر شديد مع استخدام المصابيح الأمامية والخلفية .

مع استخدام . تجنب السرعات العالية والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

3. تجنب التعرض المباشر للهواء البارد