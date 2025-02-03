ماذا يحدث في منبج السورية؟.. 20 قتيلا على الأقل والرئاسة تتوعد

حادث تفجير هز مدينة منبج السورية، وارتفع عدد القتلى من 17 إلى 20 قتيلًا، فيما أكدت الرئاسة السورية، أنها ستطبق أشد العقوبات على المتورطين في التفجير ولن يمر دون معاقبة مرتكبيه، فماذا حدث في منبج السورية حتى الآن؟، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

ماذا يحدث في منبج السورية؟

وأصدرت الرئاسة السورية بيانًا يوم الثلاثاء، أعلنت فيه مقتل 20 شخصًا وإصابة آخرين، نتيجة تفجير وقع في مدينة منبج أمس، وأكدت أن «الدولة السورية لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي».

أكدت أنها ستُطبّق أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، وستكون عقوبتهم عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن سوريا أو إيذاء شعبها.

مدينة منبج مركز اقتصادي حيوي

وتُعد مدينة منبج مركزًا اقتصاديًا حيويًا يربط مدينة حلب بشطري نهر الفرات، حيث تقع شمال شرقي حلب على بُعد 80 كيلومترا منها و30 كيلومترا غرب نهر الفرات.

وفقًا لإحصائيات عام 2004، كان عدد سكان منبج يقارب 100 ألف نسمة، لكن هذا العدد ازداد بشكل كبير نتيجة نزوح أعداد كبيرة من سكان المناطق المجاورة، مثل حلب، كوباني (عين العرب)، وعفرين، وغيرها من المدن السورية التي تعرضت لأضرار واسعة.