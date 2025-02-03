عاجل - تحديث جديد في "واتساب".. إمكانية إعادة رؤية الصور والفيديو ذات المشاهدة الواحدة

واتساب قدَّم حلا لمشكلة عرض الوسائط "المرسلة لمرة واحدة" على الأجهزة المصاحبة، مثل أجهزة الكمبيوتر والتابلت؛ إذ لم يعد المستخدمون بحاجة إلى استخدام هواتفهم الأساسية لعرض هذه الوسائط بعد الآن وفقًا لما ورد على موقع "android authority".

التحديث الجديد من إصدار WhatsApp 2.25.3.7 beta

وأتى التحديث الجديد من إصدار WhatsApp 2.25.3.7 beta ليتيح لمستخدمي نظام Android الآن عرض الوسائط المؤقتة، مثل الملاحظات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو، دون الحاجة إلى هواتفهم الأساسية، هذا التغيير يُعتبر خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة المستخدم.

في السابق قد منع تطبيق واتساب المستخدمين من التحقق من الوسائط التي يمكن مشاهدتها مرة واحدة على الأجهزة المصاحبة، فإذا أرسل إليك شخص ما صورة منتهية الصلاحية أثناء إرسال رسالة نصية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسوف ينبغي عليك إخراج هاتفك الأساسي الذي يعمل بنظام iOS أو Android لعرض الرسالة، لكن قام «واتساب» بعلاج هذه المشكلة.

عيوب "المشاهدة لمرة واحدة" على الأجهزة المكتبية

وبالرغم من أن هذا التحديث يُعد إضافة جيدة، إلا أنه يفتح الباب أمام مخاطر جديدة، فمع توسيع نطاق ميزة «العرض لمرة واحدة» لتشمل الأجهزة سطح المكتب، يصبح من السهل على المخترقين والجهات الخبيثة حفظ نسخ من الوسائط المرسلة؛ إذ أن تسجيل شاشة الكمبيوتر باستخدام الهاتف الذكي أبسط وأسهل من محاولة تصوير شاشة الهاتف بكاميرا ويب.

ويمكن للمستخدمين خداع واتساب لمشاهدة الرسائل التي من المفترض أن تختفي، إذ يمكنهم تنزيل الرسالة على هاتفهم، ثم فصل الهاتف عن الإنترنت بعد ذلك، يمكنهم مشاهدة الرسالة مرة أخرى، ولكن يمكن لواتساب إصلاح ذلك عن طريق مطالبة المستخدمين بالاتصال بالإنترنت عند محاولة فتح الرسائل المؤقتة.

في النهاية، يجب على المستخدمين توخي الحذر عند إرسال وسائط حساسة إلى جهات اتصال غير موثوق بها، على الرغم من أن ميزة «المشاهدة مرة واحدة» توفر مستوى معينًا من الخصوصية، إلا أنها لا تضمن الحماية الكاملة من إعادة التوزيع غير المصرح بها؛ إذ يُنصح المستخدمون بالنظر في استخدام آليات أمان إضافية عند مشاركة معلومات حساسة.