شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 2025شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 202، تراجعًا ملحوظًا في سوق الذهب المحلي بمصر، حيث انخفض الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا ليصل إلى 31520 جنيهًا، مما يعكس التذبذب المستمر في أسعار المعدن الأصفر.

ويعد هذا التراجع من أبرز التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة. وفي هذا السياق، ترصد لكم بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الذهب اليوم الاثنين في التعاملات المسائية في التقرير التالي.

أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر

الذهب عيار 24: 4502.75 جنيه

يعد عيار 24 هو الأغلى بين الأعيرة، ويتميز بصفاء المعدن التام، مما يجعله الخيار المثالي للاستثمار طويل الأجل.

4502.75 جنيه يعد عيار 24 هو الأغلى بين الأعيرة، ويتميز بصفاء المعدن التام، مما يجعله الخيار المثالي للاستثمار طويل الأجل. الذهب عيار 21: 3940 جنيهًا

عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصري، ويعكس هذا التراجع في الأسعار اهتمام المواطنين بالشراء في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.

3940 جنيهًا عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصري، ويعكس هذا التراجع في الأسعار اهتمام المواطنين بالشراء في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة. الذهب عيار 18: 3377.25 جنيه

يعتبر هذا العيار مناسبًا لمن يبحثون عن أسعار معقولة بينما لا يزال يحتفظ بجودة جيدة، ويتداول بشكل أقل من عيارات 21 و24.

3377.25 جنيه يعتبر هذا العيار مناسبًا لمن يبحثون عن أسعار معقولة بينما لا يزال يحتفظ بجودة جيدة، ويتداول بشكل أقل من عيارات 21 و24. الذهب عيار 14: 2626.75 جنيه

أقل الأعيرة تداولًا، يتميز هذا العيار بأسعار منخفضة نسبيًا، وهو مناسب لأولئك الذين يريدون شراء الذهب بأسعار اقتصادية.

2626.75 جنيه أقل الأعيرة تداولًا، يتميز هذا العيار بأسعار منخفضة نسبيًا، وهو مناسب لأولئك الذين يريدون شراء الذهب بأسعار اقتصادية. الجنيه الذهب: 31520 جنيهًا

يعد الجنيه الذهب من الخيارات المفضلة للاستثمار نظرًا لثباته النسبي في الأسعار مقارنة ببقية الأعيرة.

سعر الذهب عيار 18.. تطورات المعدن الأصفر في سوق الصاغة

تقلبات سوق الذهب العالمي في شهر يناير

شهد سوق الذهب العالمي تحولات كبيرة في شهر يناير 2025، حيث سجل سعر الذهب ارتفاعًا بنسبة 6.6%، وهو أول ارتفاع شهري بعد انخفاض استمر لمدة شهرين متتاليين.

وجاءت هذه التغيرات في الأسعار أعقاب فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2024، وهو ما دفع أسعار الذهب للارتفاع بشكل ملحوظ، باعتباره ملاذًا آمنًا للمدخرات في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الغير مستقرة.

بالأضافة أن تصريحات ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة في عام 2025 أسهمت في رفع أسعار الذهب عالميًا.

توقعات أسعار الذهب 2025

من المتوقع أن تستمر التقلبات الحادة في أسعاره بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية، حيث يشهد السوق المحلي تغيرات ملحوظة في أسعار الذهب عيار 21، والذي يعتبر أكثر الأعيرة تداولًا في مصر. سجل عيار 21 اليوم نحو 3940 جنيهًا للجرام، بعد أن شهد ارتفاعًا في الآونة الأخيرة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كأداة استثمارية آمنة. ومن المتوقع أن يظل سعر الذهب عيار 21 في مصر عرضة للتقلبات على مدار العام 2025، وذلك بالتوازي مع التغيرات في أسعار الفائدة والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية العالمية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في أسواق الذهب.