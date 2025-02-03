حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 فبراير 2025.. شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 فبراير 2025

مع استمرار تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء، يتابع المواطنون في جميع أنحاء مصر التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة تفاصيل حالة الطقس يوميًا، خاصة مع تزايد الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية، انخفاض درجات الحرارة، وفرص سقوط الأمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 4 فبراير 2025، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على عدد من المناطق، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء البلاد.

فيما يلي، نستعرض تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا

حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. كما يكون الطقس مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليصبح الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، مما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصةً خلال ساعات الليل المتأخرة.

شبورة مائية كثيفة في الصباح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية على بعض الطرق وتظهر الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وقد تكون الشبورة كثيفة في بعض الأحيان، مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية، خاصة في الصباح الباكر.

فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

أشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساء الثلاثاء على بعض المناطق، خاصةً على السواحل الشمالية الغربية والأمطار ستكون خفيفة ومتقطعة، لكنها قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية ومن المتوقع أن تكون فرص الأمطار أقل في مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 4 فبراير 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن، وجاءت على النحو التالي: