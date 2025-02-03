شهدت الأرصاد الجوية اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 تغيرًا ملحوظًا في حالة الطقس، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحذيرات شديدة بشأن الأمطار الغزيرة التي ستستمر لمدة 72 ساعة ابتداءً من الأربعاء المقبل.

كما توقعت الأرصاد أن تسقط الأمطار بشكل متقطع على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ما يشير إلى حالة من التقلبات الجوية.

عاجل- الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة تستمر 72 ساعة.. تفاصيل تغير حالة الطقس

توقعات حالة الطقس في مصر

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، مع انخفاض يصل إلى درجتين مئويتين في ساعات النهار. بينما يكون الطقس معتدلًا خلال النهار في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، في حين يسود الطقس الدافئ في جنوبي سيناء والصعيد، ويصبح الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

الأمطار الغزيرة الأرصاد تحذر

تتوقع الأرصاد أن يصاحب هذا التغيير الجوي تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خصوصًا بالقرب من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مما يتطلب القيادة بحذر، كما يُنصح بتوخي الحذر من احتمالية وقوع الحوادث بسبب التقلبات الجوية الشديدة.

أما بالنسبة لحالة البحرين، سيكون البحر المتوسط معتدلًا مع ارتفاع الموج بين 0.5 و1.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. في حين ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، مع ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية.

عاجل- الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة تستمر 72 ساعة.. تفاصيل تغير حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 22 العظمى – 12 الصغرى

مدينة 6 أكتوبر: 21 – 10

طنطا: 21 – 12

الإسكندرية: 21 – 11

شرم الشيخ: 23 – 16

أسوان: 28 – 14

تدعو الأرصاد الجوية المواطنين لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة هذه التقلبات، مع التأكيد على أهمية متابعة الأوضاع الجوية خلال الساعات المقبلة.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ عدة تدابير احترازية خلال الأيام المقبلة لمواجهة التقلبات الجوية المرتقبة. أوصت الأرصاد القيادة بحذر على الطرق السريعة والزراعية بسبب احتمالية تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية. كما شددت على ضرورة ارتداء الملابس الدافئة خلال فترات الليل والصباح الباكر، حيث يسود الطقس شديد البرودة في معظم المناطق.

وفيما يخص الأمطار الغزيرة التي ستستمر لمدة 72 ساعة، أكدت الأرصاد ضرورة تجنب التواجد في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة خلال فترات ذروتها، خاصة في مناطق شمال البلاد، مع الحرص على تأجيل السفر إذا كان غير ضروري. كما نصحت المواطنين بتفقد السيارات وضمان صلاحية المساحات والإنارة، في ظل التغيرات المتوقعة في حالة الطقس.

وأخيرًا، نصحت الأرصاد بمتابعة النشرات الجوية المحلية للحصول على أحدث المعلومات حول حالة الطقس والظروف المحيطة، حتى يتمكن الجميع من اتخاذ القرارات المناسبة بشكل آمن.