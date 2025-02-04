أحمد موسى: العريش مدينة تنعم بالاستقرار والأمان وأسعار السلع الغذائية بها منخفضة(فيديو)

توك شو
الاعلامي أحمد موسى
الاعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مدينة العريش أصبحت تنعم بالاستقرار والأمان، مثل أي مدينة أخرى في مصر، مشيرا إلى التحسن الكبير الذي شهدته الحياة اليومية هناك.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أن أسعار السلع الغذائية في العريش منخفضة، حيث يباع كيلو الطماطم بـ4 جنيهات، إلى جانب توافر اللحوم، الأسماك، الخضروات، والفاكهة بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن أوقات الصيد أصبحت متاحة بشكل طبيعي.

مشروع مستقبل مصر

وأضاف أن مشروع مستقبل مصر يقوم بتنمية 650 ألف فدان في العريش وسيناء، مؤكدا أن الشوارع التي كانت تعاني من الإرهاب أصبحت آمنة تماما، مما سمح للأهالي بممارسة حياتهم اليومية.

وأشار موسى إلى التطور الكبير في البنية التحتية في شبكات الاتصالات، حيث أصبحت شبكة الإنترنت في سيناء والعريش كمثيلاتها في القاهرة.

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