ستاد المحور: الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتغليظ عقوبة لاعب بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال مصدر باتحاد الكرة، إن النادي الأهلي، تقدم بطعن ضد العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط، تجاه مروان حمدي لاعب بيراميدز، على خلفية ما حدث منه عقب مباراة الفريقين في الدوري الموسم الماضي.

وتابع المصدر لبرنامج ستاد المحور:" النادي الأهلي، في طعنه المقدم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أكد أن عقوبة مروان حمدي وهي إيقافه 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لا تتناسب مع سبه جماهير الأهلي بألفاظ خارجه عن النص، مطالبًا بتغليظ العقوبة على لاعب بيراميدز".

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غدا.. نظر الاستئناف المقدم من الأهلي ضد عقوبة محمد سراج

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة التظلمات ستعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء، للنظر في الاستئناف المقدم من النادي الأهلي، ضد العقوبة الموقعة من لجنة الانضباط ضد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قررت حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 أشهر مع تحذيره لما بدر منه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

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