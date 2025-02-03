حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث توقعت أن يشهد الطقس تغييرات كبيرة تبدأ اعتبارًا من اليوم، الإثنين 3 فبراير 2025، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد انخفاضًا يصل إلى 4 درجات مئوية، مما يشير إلى تغيرات جوية ملحوظة.

كما أكدت الهيئة أن البلاد ستتعرض لمجموعة من الظواهر الجوية التي ستشمل اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، ونشاطًا ملحوظًا في الرياح التي ستصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، كما من المتوقع أن تشهد بعض المناطق أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وتكوّن شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية.

حالة الطقس القادمة.. 72 ساعة من الأمطار المتواصلة والأرصاد تدعو لأخذ الحيطة

حالة الطقس القادمة.. أمطار غزيرة ونشاط الرياح

حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة على مدار الأيام المقبلة، بدءًا من الأربعاء وحتى الجمعة، مع إمكانية تأثر بعض المناطق بموجات من الطقس البارد، ما قد يعيق الحركة في بعض المناطق.

وقد تزداد الرياح في الشدة، مما قد يؤثر على الأنشطة الخارجية خاصة في المناطق الساحلية والبحرية.

كما توقعت الأرصاد أن تتساقط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط ملحوظ للرياح في تلك المناطق. هذه التقلبات الجوية قد تؤدي إلى صعوبة في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار. في حين أن البحر الأحمر سيشهد اضطرابًا طفيفًا في حركة الملاحة أيضًا، مع ارتفاع في الأمواج بين 1.5 متر إلى 2 متر.

حالة الطقس القادمة.. الظواهر الجوية وأثرها على حركة النقل

خلال الأيام المقبلة، تتوقع الأرصاد انتشار الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الرؤية. لذا فإن الأرصاد توصي السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية. كما قد يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة في أغلب مناطق البلاد ليلًا، ما قد يتطلب اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

حالة الطقس القادمة.. نصائح الأرصاد للمواطنين

في ظل هذه التغيرات الجوية، دعت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية خلال الأيام المقبلة، وتجنب الأنشطة البحرية في البحر المتوسط خلال فترات نشاط الرياح. كما نصحت بارتداء ملابس ثقيلة للوقاية من البرد، واتباع إرشادات المرور لتفادي الحوادث بسبب الشبورة المائية.