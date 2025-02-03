بيسكوف: لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بوتين وترامب

عربي ودولي
بوابة الفجر


أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيسكوف لشبكة "rbc" الإخبارية: "قبل مناقشة مكان الاجتماع، يتعين علينا أن نقرر الاجتماع نفسه".

وأضاف: "لا يوجد أي تقدم في ذلك".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن نيته "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، صرح ترامب مساء اليوم الاثنين، بأن "تقدما كبيرا" تم إحرازه في مسألة حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

الايام الاخيرة الرئيس الروسي فلاديمير المتحدث باسم الكرملين المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف النزاع في أوكرانيا

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مواجهات قوية لهليوبوليس والنصر للتصدير ومدينة نصر

عاجل - عدوان إسرائيلي متواصل على جنين وطولكرم.. ماذا يريد نتنياهو؟

ستاد المحور: الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتغليظ عقوبة لاعب بيراميدز

ستاد المحور: "مكالمة" تغير وجهة مصطفى أبوالخير من بتروجت إلى زد