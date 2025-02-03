الأهلي لـ ستاد المحور: استفسرنا عن راؤول فلوروتش ولكن تم إغلاق الأمر دون عروض رسمية

كشف الإعلامي جمال الغندور، حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع راؤول فلوروتش لاعب فريق أولمبيا السلوفيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع خلال برنامج ستاد المحور:" سألنا مصدر بالنادي الأهلي عن المفاوضات مع راؤول فلوروتش وأكد إن بالفعل تم التواصل مع المدير الرياضي لنادي أولمبيا السلوفيني من جانب الأهلي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع راؤول فلوروتش".

وأضاف:" المصدر شدد إن الأهلي لم يرسل عرض رسمي لضم اللاعب والأمر كان استفسار فقط والمبلغ المالي المطلوب جعل الأمر صعب حتى للتفاوض".