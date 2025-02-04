فى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

محافظ الإسكندرية يطلق معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع وزارة التموين

محافظات
بوابة الفجر

أطلق الفريق أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع  مديرية التموين والتجارة الداخلية أولى  فعاليات معارض أهلا رمضان في ١٢ معرض لأهلا رمضان بعدد ١٢ فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية موزعة جغرافيا على أنحاء المحافظة.


وأوضح محافظ الإسكندرية بأن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى إطلاق العديد من المعارض والمنافذ ومن بينها أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل بأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل إلى ٣٠ ٪ عن مثيلاتها بالأسواق.

من جانبها أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن توافر جميع السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من البلح والتمور والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والزيوت والسمن والسكر والارز والمكرونات والدقيق واللحوم الطازجة والدواجن وغيرها  داخل فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بالفروع الأتية:
معرض مجمع أبو طالب بأبو قير.

  • معرض مجمع السيوف بالسيوف ش جمال عبد الناصر.
  • معرض مجمع الجويلى برشدى طريق الحرية.
  • معرض مجمع بجناكليس طريق الحرية.
  • معرض مجمع بلوكلى ببوكله طريق الحرية.
  • معرض مجمع محرم بك بمحرم بك.
  • معرض مجمع وهدان بالمنشية.
  • معرض مجمع الأزاريطة بالأزاريطة.
  • معرض مجمع أبو العباس ببحري.
  • معرض مجمع البيطاش بالعجمي.
  • معرض مجمع سيدى مسعود بالعامرية.
  • معرض مجمع برج العرب ببرج العرب أمام المسجد الكبير.

وقد شدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملاتها للرقابة على كافة الأسواق، للتأكد من توافر السلع المعروضة بكميات كبيرة وجودة عالية وضمان الإلتزام بالإعلان عن الأسعار  ومتابعة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد مع استمرار فتح منافذ ومعارض جديدة في مختلف أحياء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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