نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول.. روابط الاستعلام ونسب النجاح في المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

يزداد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن روابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية برقم الجلوس حيث أعلنت بعض المحافظات رسميًا عن النتائج، بينما تستعد باقي المحافظات لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.

وتعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من المحطات المهمة في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تحدد مسارهم المستقبلي سواءً بالانتقال إلى الثانوية العامة أو التعليم الفني. وحرصًا على توفير أسهل الطرق للاستعلام عن النتائج، أعلنت مديريات التربية والتعليم عن إتاحة النتيجة إلكترونيًا عبر بواباتها الرسمية.

وفي هذا التقرير، نستعرض المحافظات التي أعلنت نتائجها.

المحافظات التي أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 رسميًا

اعتمدت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في 14 محافظة حتى الآن، وجاءت نسب النجاح على النحو التالي:

المحافظة نسبة النجاح الوادي الجديد 93.9% الدقهلية 89.4% السويس 85.3% الجيزة 85.9% دمياط 84.2% الإسكندرية 84.2% الإسماعيلية 82.87% الغربية 81.92% مطروح 81.4% شمال سيناء 81.1% بورسعيد 74.5% بني سويف 75.87% المنيا 76.5% القاهرة 72.94%

بينما تستمر أعمال التصحيح والمراجعة في باقي المحافظات تمهيدًا لاعتماد النتائج والإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في كل محافظة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة. اختيار قسم الخدمات. الضغط على نتائج الامتحانات. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على عرض النتيجة، لتظهر الدرجات التفصيلية في كل مادة.

أما بالنسبة للطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة بالاسم فقط، يمكنهم التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب واستخراج نسخة ورقية من النتيجة دون الحاجة إلى رقم الجلوس.

روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أتاحت مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي أعلنت نتائجها روابط مباشرة للاستعلام عن النتيجة، وجاءت على النحو التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنيا، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة مطروح، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الإسماعيلية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الغربية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الشرقية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القاهرة، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الدقهلية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة دمياط، مــن هــنــــــــــــــــــــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بني سويف، مــن هــنــــــــــــــــــــــا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة شمال سيناء، من هنـــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بورسعيد من هنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الإسكندرية، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الوادي الجديد، مــن هــنــــــــــــــــــــــا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

يبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة، فيما يكون المجموع النهائي للعام الدراسي 280 درجة، وتتوزع الدرجات على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

يُشترط نجاح الطالب في جميع المواد الأساسية ليتم احتساب المجموع الكلي.

متى تعلن باقي المحافظات نتيجة الصف الثالث الإعدادي؟

من المتوقع أن تعلن باقي المحافظات نتائجها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تستمر أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه. وعند انتهاء أعمال الرصد، سيتم اعتماد النتائج رسميًا وإتاحتها إلكترونيًا.

وينصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم في كل محافظة لمعرفة مواعيد إعلان النتائج وروابط الاستعلام الرسمية.