هل ستؤثر قرارات ترامب الجمركية على مصر؟.. خبير يوضح

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، هل ستؤثر قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على مصر، موضحا أنه يجب التفرقة بين الحرب التجارية الحقيقية، والحرب التجارية ذات الطابع السياسي.

txt

عضو بالحزب الجمهوري: استقبال ترامب لنتنياهو عار على أمريكا

txt

أحمد الشرع: سوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض والتقدم

وأشار فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير من قرارات ترامب الجمركية، ولكن التأثير سيكون من مدى الضغط على الصين تحديدا.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن السوق العالمي يتعامل مع قرارات ترامب الجمركية في إطار "التهويش"، منوها بأن الصين شريك تجاري مهم لمصر وإذا تأثرت من قرارات ترامب فأنه سينعكس على مصر، فضلا عن تأثر سعر الصرف، متوقعا تحرك سعر الدولار بمصر في حال تصاعد الحرب التجارية.

الخبير الاقتصادي ترامب دونالد ترامب فضائية ام بي سي مصر

مواد متعلقة

عضو بالحزب الجمهوري: استقبال ترامب لنتنياهو عار على أمريكا

أحمد الشرع: سوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض والتقدم

محلل سياسي: العمليات العسكرية للاحتلال بالضفة الغربية تأتي في وضع سياسي وأمني مٌعقد

عاجل| الرئاسة اكشف تفاصيل لقاء السيسي بـ وزير التعليم العالي

خبير: هناك علاقة بين التغير المناخي وتزايد المخاطر الصحية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. "اعرف انتيجتك" اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – رابط مباشر للاستعلام

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – نسبة النجاح ورابط الاستعلام

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولو مان في كأس فرنسا والقنوات الناقلة

شيكابالا يشتكي جروس لإدارة الزمالك لهذا السبب

تعليم أسيوط يبدأ في اختيار رؤساء اللجان والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الأول 2025