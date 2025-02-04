هل ستؤثر قرارات ترامب الجمركية على مصر؟.. خبير يوضح

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، هل ستؤثر قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على مصر، موضحا أنه يجب التفرقة بين الحرب التجارية الحقيقية، والحرب التجارية ذات الطابع السياسي.

وأشار فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أنه لن يكون هناك تأثير كبير من قرارات ترامب الجمركية، ولكن التأثير سيكون من مدى الضغط على الصين تحديدا.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن السوق العالمي يتعامل مع قرارات ترامب الجمركية في إطار "التهويش"، منوها بأن الصين شريك تجاري مهم لمصر وإذا تأثرت من قرارات ترامب فأنه سينعكس على مصر، فضلا عن تأثر سعر الصرف، متوقعا تحرك سعر الدولار بمصر في حال تصاعد الحرب التجارية.