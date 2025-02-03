إمساكية رمضان 2025 – مواعيد السحور والفطور

موعد رمضان 2025 وإمساكية الشهر الفضيل وفقًا للحسابات الفلكية.. يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، والذي يُعدّ شهر الصيام والتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات. ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية، فإن أول أيام رمضان 1446 هجريًا سيوافق السبت 1 مارس 2025 ميلاديًا. ومع ذلك، فإن التأكيد الرسمي يعتمد على رؤية هلال شهر رمضان والتي يتم التحقق منها شرعيًا في مختلف الدول الإسلامية.

إمساكية رمضان 2025 – مواعيد السحور والفطور

يبدأ المسلمون صيامهم من لحظة الإمساك قبل الفجر وحتى موعد أذان المغرب، حيث تختلف ساعات الصيام تدريجيًا خلال الشهر الكريم.

في أول أيام رمضان، ستكون مدة الصيام 13 ساعة و20 دقيقة، حيث يكون موعد السحور في 2:34 صباحًا، والإمساك عند 4:34 صباحًا، بينما يحين موعد أذان الفجر في 4:54 صباحًا، وأذان المغرب في 5:54 مساءً.

مع تقدم الأيام، تزداد ساعات الصيام تدريجيًا لتصل إلى 14 ساعة و12 دقيقة في يوم 29 رمضان، حيث يحين موعد الإمساك عند 4:00 صباحًا، وأذان المغرب في 6:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليومية تشمل:

الفجر: يتراوح بين 4:54 في بداية الشهر و4:20 في نهايته.

الشروق: يبدأ من 6:21 صباحًا ويتقدم تدريجيًا ليصل إلى 5:48 صباحًا.

الظهر: يحين عند 12:07 ظهرًا في بداية رمضان ويظل ثابتًا تقريبًا.

العصر: يكون في 3:25 عصرًا ويتقدم حتى 3:30 عصرًا.

المغرب: يبدأ من 5:54 مساءً ويتأخر حتى 6:12 مساءً.

العشاء: يكون عند 7:11 مساءً ويتأخر إلى 7:30 مساءً.

يعد شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، والإكثار من الطاعات، واغتنام بركات الشهر الفضيل. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير!





أدعية قبل استقبال شهر رمضان 2025

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان 2025 بكل فرح وحب، حيث يعتبر هذا الشهر المبارك فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والتوبة عن الذنوب. وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكن أن يتوجه بها المسلم إلى الله قبل قدوم هذا الشهر الفضيل: