متى يبدأ رمضان 2025؟ إمساكية الشهر الفضيل ومواقيت الصلاة

أدعية قبل استقبال شهر رمضان 2025

يترقب المسلمون في شتى أنحاء العالم قدوم شهر رمضان 2025، الذي يعتبر فرصة عظيمة للتوبة والعبادة، حيث يتجهز المسلمون للصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم. وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أعدها معهد البحوث الفلكية، فإن أول أيام رمضان لعام 1446 هجريًا سيصادف السبت 1 مارس 2025 ميلاديًا. ورغم أن الحسابات الفلكية قد تحدد التاريخ، فإن التأكيد النهائي يظل مرهونًا برؤية الهلال.

إمساكية رمضان 2025 – مواقيت السحور والفطور

يشهد شهر رمضان في كل عام اختلافًا طفيفًا في مواقيت الصلاة، حيث يبدأ المسلمون صيامهم مع الإمساك قبيل الفجر وينتهون عند أذان المغرب. في اليوم الأول من رمضان، ستكون مدة الصيام 13 ساعة و20 دقيقة، ويبدأ السحور في الساعة 2:34 صباحًا، بينما يحين الإمساك في 4:34 صباحًا ويؤذن للفجر في 4:54 صباحًا. أما أذان المغرب فيكون في 5:54 مساءً.

ومع مرور الأيام، تزداد ساعات الصيام لتصل إلى 14 ساعة و12 دقيقة في اليوم الأخير من رمضان (29 مارس)، حيث يبدأ السحور في 2:00 صباحًا، بينما يكون الإمساك في 4:00 صباحًا، ويؤذن المغرب في 6:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليومية:

الفجر : يتراوح من 4:54 صباحًا في بداية الشهر إلى 4:20 في نهايته .

: يتراوح من . الشروق : يبدأ من 6:21 صباحًا ويتقدم حتى 5:48 صباحًا .

: يبدأ من ويتقدم حتى . الظهر : عند 12:07 ظهرًا .

: عند . العصر : يبدأ في 3:25 عصرًا .

: يبدأ في . المغرب : يتأخر من 5:54 مساءً إلى 6:12 مساءً .

: يتأخر من إلى . العشاء: يتأخر من 7:11 مساءً إلى 7:30 مساءً.

يعد شهر رمضان فرصة عظيمة للتغيير الروحي، ويجب على المسلم الاستعداد له بالنية الصادقة والإكثار من العبادات. نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. كل عام وأنتم بخير!





أدعية قبل استقبال شهر رمضان 2025

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان 2025 بكل فرح وحب، حيث يعتبر هذا الشهر المبارك فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والتوبة عن الذنوب. وفيما يلي بعض الأدعية التي يمكن أن يتوجه بها المسلم إلى الله قبل قدوم هذا الشهر الفضيل: