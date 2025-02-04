أفضل الأدعية المستحبة في شهر رمضان 2025 مع إمساكية الشهر الفضيل

أفضل الأدعية المستحبة لشهر رمضان 2025

مع اقتراب شهر رمضان 2025، الذي من المقرر أن يبدأ في 1 مارس 2025 وفقًا للحسابات الفلكية، يزداد اهتمام المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتقرب إلى الله تعالى بالدعاء والطاعات. ولعل من أهم الأمور التي يسعى المسلمون إليها خلال هذا الشهر المبارك هي الدعاء المستحب، خاصة الأدعية التي كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السطور التالية، نقدم لكم مجموعة من أفضل الأدعية المستحبة لشهر رمضان 2025 التي يمكنكم الدعاء بها للحصول على الأجر والثواب، بإذن الله تعالى.

أفضل الأدعية المستحبة لشهر رمضان 2025

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين، واغفر لنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك ورحمتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واكتب لنا فيه من العمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، وارزقنا فيها خيرًا كثيرًا.

كما يمكنكم الدعاء بأن يوفقكم الله لصيام هذا الشهر المبارك على الوجه الذي يرضيه، وأن يفتح لكم أبواب رحمته ويغفر لكم ولعائلاتكم.

إمساكية شهر رمضان 2025

تعتبر إمساكية رمضان مرجعًا أساسيًا للمسلمين لتحديد مواقيت الصلاة في شهر رمضان، بما في ذلك مواعيد السحور والإفطار. تشمل الإمساكية مواعيد صلاة الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. إليكم مواعيد أول 10 أيام من شهر رمضان 2025:

اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء السبت 1 مارس 2025 05:05 ص 06:29 ص 12:15 م 03:33 م 06:01 م 07:31 م الأحد 2 مارس 2025 05:04 ص 06:28 ص 12:15 م 03:33 م 06:02 م 07:32 م الاثنين 3 مارس 2025 05:03 ص 06:27 ص 12:15 م 03:33 م 06:02 م 07:32 م الثلاثاء 4 مارس 2025 05:02 ص 06:26 ص 12:14 م 03:34 م 06:03 م 07:33 م

يستطيع المسلمون من خلال هذه الإمساكية ضبط مواعيد عباداتهم بشكل دقيق، مما يساعدهم على اغتنام كل لحظة من لحظات الشهر المبارك

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية للتقرب إلى الله بالصلاة والدعاء. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا صالح الأعمال ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم.