أفضل الأدعية المستحبة لشهر رمضان 2025

أفضل الأدعية المستحبة في شهر رمضان 2025 مع إمساكية الشهر الفضيل

إسلاميات
أفضل الأدعية المستحبة
أفضل الأدعية المستحبة لشهر رمضان 2025

مع اقتراب شهر رمضان 2025، الذي من المقرر أن يبدأ في 1 مارس 2025 وفقًا للحسابات الفلكية، يزداد اهتمام المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتقرب إلى الله تعالى بالدعاء والطاعات. ولعل من أهم الأمور التي يسعى المسلمون إليها خلال هذا الشهر المبارك هي الدعاء المستحب، خاصة الأدعية التي كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السطور التالية، نقدم لكم مجموعة من أفضل الأدعية المستحبة لشهر رمضان 2025 التي يمكنكم الدعاء بها للحصول على الأجر والثواب، بإذن الله تعالى.

أفضل الأدعية المستحبة لشهر رمضان 2025

  1. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
  2. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره.
  3. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين، واغفر لنا فيه يا أرحم الراحمين.
  4. اللهم ارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك ورحمتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عتقائك من النار.
  5. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واكتب لنا فيه من العمل الصالح.
  6. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، وارزقنا فيها خيرًا كثيرًا.

كما يمكنكم الدعاء بأن يوفقكم الله لصيام هذا الشهر المبارك على الوجه الذي يرضيه، وأن يفتح لكم أبواب رحمته ويغفر لكم ولعائلاتكم.

txt

موعد رمضان 2025 وإمساكية الشهر الفضيل وفقًا للحسابات الفلكية

txt

أدعية قبل استقبال شهر رمضان 2025

إمساكية شهر رمضان 2025

تعتبر إمساكية رمضان مرجعًا أساسيًا للمسلمين لتحديد مواقيت الصلاة في شهر رمضان، بما في ذلك مواعيد السحور والإفطار. تشمل الإمساكية مواعيد صلاة الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. إليكم مواعيد أول 10 أيام من شهر رمضان 2025:

اليومالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 مارس 202505:05 ص06:29 ص12:15 م03:33 م06:01 م07:31 م
الأحد2 مارس 202505:04 ص06:28 ص12:15 م03:33 م06:02 م07:32 م
الاثنين3 مارس 202505:03 ص06:27 ص12:15 م03:33 م06:02 م07:32 م
الثلاثاء4 مارس 202505:02 ص06:26 ص12:14 م03:34 م06:03 م07:33 م

يستطيع المسلمون من خلال هذه الإمساكية ضبط مواعيد عباداتهم بشكل دقيق، مما يساعدهم على اغتنام كل لحظة من لحظات الشهر المبارك

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية للتقرب إلى الله بالصلاة والدعاء. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا صالح الأعمال ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم.

رمضان 2025 أفضل أدعية رمضان 2025 امساكية رمضان دعاء رمضان دعاء مستجاب مواقيت الصلاة

مواد متعلقة

متى يبدأ رمضان 2025؟ إمساكية الشهر الفضيل ومواقيت الصلاة

موعد رمضان 2025 وإمساكية الشهر الفضيل وفقًا للحسابات الفلكية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مسلسلات شهر رمضان التركية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل الحب والفقدان Ayrilik da Sevdaya Dahil

مسلسلات شهر رمضان التركية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل عشاق مجهولون

برومو شباب امرأة يتصدر التريند بعد عرضه

عبد الرحمن جبنة في ورطة والسر في بابا فاسليو فما القصة؟