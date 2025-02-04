مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص على طريق طنطا – بسيون

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المتوفى
المتوفى

 

شهد طريق طنطا – بسيون بمحافظة الغربية حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح وكدمات متفرقة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا – بسيون. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع شاب يُدعى "محمد. ص" (18 عامًا) من قرية قرانشو، فيما أُصيب شخصان آخران بإصابات متفاوتة.


تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما كُلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

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