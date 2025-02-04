رسميًا.. بوروسيا دورتموند يضم صفقة جديدة من تشيلسي

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني عبر موقعه الرسمي مساء الإثنين، التعاقد مع الإنجليزي كارني تشوكويميكا لاعب تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بوروسيا دورتموند يتعاقد مع كارني تشوكويميكا

ووفقا لما ذكره النادي الألماني في بيانه الرسمي، فإن كارني تشوكويميكا وقع على عقود انضمامه إلى البوروسيون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند بأحقية الشراء، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأجرى اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاما حوارا مع الموقع الرسمي لنادٍ بوروسيا دورتموند بعد الانتقال إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، وقال "أنا متحمس للغاية ومحظوظ لوجودي هنا وتمثيل هذا النادي الكبير".

وأضاف تشوكويميكا، "لا أستطيع الانتظار للعب أمام الجماهير في سيجنال إيدونا بارك وتحقيق النجاح لنا جميعًا".

وانتقل كارني تشوكويميكا إلى صفوف البلوز صيف 2022، قادما من أستون فيلا، بمقابل 18 مليون يورو.