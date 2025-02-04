"أدعية رمضان 2025: استقبل الشهر الفضيل بأفضل الأدعية

أفضل أدعية لشهر رمضان 2025 مع إمساكية محدثة لجميع مواقيت الصلاة

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أفضل أدعية لشهر رمضان
أفضل أدعية لشهر رمضان 2025 مع إمساكية محدثة لجميع مواقيت ال

مع قرب حلول شهر رمضان 2025، الذي من المقرر أن يبدأ في 1 مارس 2025، تتزايد محاولات المسلمين في جميع أنحاء العالم للتقرب إلى الله تعالى بالعبادات والدعاء. شهر رمضان هو شهر البركة والمغفرة، لذلك يعتبر الدعاء جزءًا أساسيًا من العبادات خلال هذا الشهر الكريم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء المستحب في هذا الشهر المبارك، مما يجعل الدعاء فرصة عظيمة لطلب رحمة الله وفضله.

أفضل الأدعية المستجابة لشهر رمضان 2025

  1. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
  2. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره.
  3. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين، واغفر لنا فيه يا أرحم الراحمين.
  4. اللهم ارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك ورحمتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عتقائك من النار.
  5. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واكتب لنا فيه من العمل الصالح.
  6. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، وارزقنا فيها خيرًا كثيرًا.
  7. اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيامًا مقبولًا وقيامنا قيامًا متقبلًا.
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أفضل الأدعية المستحبة في شهر رمضان 2025 مع إمساكية الشهر الفضيل

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متى يبدأ رمضان 2025؟ إمساكية الشهر الفضيل ومواقيت الصلاة

هذه الأدعية ليست مجرد كلمات، بل هي فرصة عظيمة للاستغفار والدعاء والطلب من الله تعالى. يمكنكم الدعاء بهذه الأدعية لطلب التوفيق والرحمة من الله، كما يُستحب الإكثار من الدعاء في كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك.

إمساكية رمضان 2025

تعتبر إمساكية رمضان 2025 مرجعًا أساسيًا للمسلمين لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة. يتضمن هذا المواعيد الدقيقة للسحور والإفطار بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الخمس، مثل صلاة الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. هذه الإمساكية تساعد المسلمين على الالتزام بمواعيد الصلاة والعبادات طوال الشهر. إليكم مواعيد أول أيام من رمضان:

اليومالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 مارس 202505:05 ص06:29 ص12:15 م03:33 م06:01 م07:31 م
الأحد2 مارس 202505:04 ص06:28 ص12:15 م03:33 م06:02 م07:32 م
الاثنين3 مارس 202505:03 ص06:27 ص12:15 م03:33 م06:02 م07:32 م
الثلاثاء4 مارس 202505:02 ص06:26 ص12:14 م03:34 م06:03 م07:33 م

 

شهر رمضان هو شهر التوبة والغفران، وفيه تتضاعف الحسنات ويغفر الله فيه الذنوب. نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على صيامه وقيامه.

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متى يبدأ رمضان 2025؟ إمساكية الشهر الفضيل ومواقيت الصلاة
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