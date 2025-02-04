أفضل أدعية لشهر رمضان 2025 مع إمساكية محدثة لجميع مواقيت الصلاة

"أدعية رمضان 2025: استقبل الشهر الفضيل بأفضل الأدعية

مع قرب حلول شهر رمضان 2025، الذي من المقرر أن يبدأ في 1 مارس 2025، تتزايد محاولات المسلمين في جميع أنحاء العالم للتقرب إلى الله تعالى بالعبادات والدعاء. شهر رمضان هو شهر البركة والمغفرة، لذلك يعتبر الدعاء جزءًا أساسيًا من العبادات خلال هذا الشهر الكريم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء المستحب في هذا الشهر المبارك، مما يجعل الدعاء فرصة عظيمة لطلب رحمة الله وفضله.

أفضل الأدعية المستجابة لشهر رمضان 2025

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره. اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين، واغفر لنا فيه يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء، وارزقنا من فضلك ورحمتك في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واكتب لنا فيه من العمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، وارزقنا فيها خيرًا كثيرًا. اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيامًا مقبولًا وقيامنا قيامًا متقبلًا.

هذه الأدعية ليست مجرد كلمات، بل هي فرصة عظيمة للاستغفار والدعاء والطلب من الله تعالى. يمكنكم الدعاء بهذه الأدعية لطلب التوفيق والرحمة من الله، كما يُستحب الإكثار من الدعاء في كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك.

إمساكية رمضان 2025

تعتبر إمساكية رمضان 2025 مرجعًا أساسيًا للمسلمين لمعرفة مواقيت الصلاة بدقة. يتضمن هذا المواعيد الدقيقة للسحور والإفطار بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الخمس، مثل صلاة الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء. هذه الإمساكية تساعد المسلمين على الالتزام بمواعيد الصلاة والعبادات طوال الشهر. إليكم مواعيد أول أيام من رمضان:

اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء السبت 1 مارس 2025 05:05 ص 06:29 ص 12:15 م 03:33 م 06:01 م 07:31 م الأحد 2 مارس 2025 05:04 ص 06:28 ص 12:15 م 03:33 م 06:02 م 07:32 م الاثنين 3 مارس 2025 05:03 ص 06:27 ص 12:15 م 03:33 م 06:02 م 07:32 م الثلاثاء 4 مارس 2025 05:02 ص 06:26 ص 12:14 م 03:34 م 06:03 م 07:33 م

شهر رمضان هو شهر التوبة والغفران، وفيه تتضاعف الحسنات ويغفر الله فيه الذنوب. نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على صيامه وقيامه.