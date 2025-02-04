حفيد كوكب الشرق: أم كلثوم أوصت أسرتها بعدم معرفة أحد بزيجتها الثانية حتى بعد وفاتها

قال خالد سمير البلتاجي حفيد السيدة أم كلثوم، أن أهالى قرية طماي الزهايرة، في مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية التي ولدت بها كوكب الشرق، يحتفلون كل عام بمرور ذكرى رحيلها، وكيف بدأت طريقها في مجال الغناء ورحلة معاناتها منذ بداية طفولتها وكيف اعتنى بها والدها ووالدتها وقاموا بتنمية موهبتها.



وتابع خالد سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2" أن اسمها الحقيقي أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي وليس فاطمة، فوالدتها السيدة فاطمة المليجي علي وتاريخ ميلادها على جوجل غير حقيقي ولكن هو 4 مايو 1904 كونها أصغر من شقيقها خالد بعامين.



وأضاف خالد سمير، أن السيدة أم كلثوم تزوجت مرتين فقط المرة الأولى من طبيبها الخاص إبراهيم حسن، والمرة الثانية كانت أم كلثوم تتحفظ على عدم إفصاح هوية الزوج الثاني أو معرفة أي معلومة عن تلك الزيجة كما أوصت أسرتها بذلك.



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.

https://www.facebook.com/share/v/18af3xbwzb/