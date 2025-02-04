مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس مصر والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

ينتظر عشاق الكرة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 4 من فبراير الجاري، مباريات هامة للغاية في بطولة كأس مصر، ضمن منافسات دور ال32 من عمر البطولة.

ومن المقرر انطلاق مباراة تجمع وادي دجلة ضد نظيره المصري البورسعيدي في تمام الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة علي أرضية ملعب بورسعيد، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق هشام فرحات.

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بينما تأتي المواجهة الثانية والأخيرة بين الفريقين بيراميدز والمنصورة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة علي أرضية ملعب 30 يونيو، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق زياد الدكروري.

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