شهر رمضان المبارك 2025

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2025.

يبحث العديد من المواطنين عن موعد بداية شهر رمضان 2025، خاصة بعد بداية شهر شعبان، وارتفعت معدلات البحث حول موعد شهر رمضان 2025، حيث لم يتبقى سوي أيام قليلة على انطلاق الشهر المبارك.

ويبحث العديد من المواطنين عن أول أيام الشهر الكريم فلكيًا في مصر، من أجل الإستعداد له كونه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومضاعفة الحسنات.

موعد بداية شهر رمضان 2025

شهر رمضان المبارك 2025

موعد بداية شهر رمضان المبارك، ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سيكون أول أيام شهر رمضان 2025 هو يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، على أن يستمر شهر رمضان 2025 لمدة (29 أو 30 يومًا).

ويعد شهر رمضان هو الشهر التاسع من العام الهجري، حيث فضّل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على باقي أشهر السنة، حيث فرض فيه القرآن، وأنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وجاء في قوله تعالى: «شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ».

كما يعد صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام، حيث قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصَوْمِ رَمَضانَ، وحَجِّ البَيْتِ).

موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2025

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان الكريم 2025، يوم 29 شعبان 1446هـ من قبل دار الإفتاء المصرية، حيث تعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.

كم يومًا يتبقى على بداية شهر رمضان 2025؟

ويتبقى 25 يومًا على موعد بداية أول أيام شهر رمضان الكريم 2025.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء رمضان فُتّحـت أبواب الجنة، وغُـلّـقـت أبواب النار، وصُفّـدت الشـياطين).

موعد إجازات شهر رمضان 2025

وفيما يلي موعد الإجازات الأسبوعية خلال شهر رمضان الكريم:

يوم السبت 1 مارس 2025 أول أيام شهر رمضان المبارك. يوم الجمعة 7 مارس 2025. يوم السبت 8 مارس 2025. يوم الجمعة 14 مارس 2025. يوم السبت 15 مارس 2025. يوم الجمعة 21 مارس 2025. يوم السبت 22 مارس 2025. يوم الجمعة 28 مارس 2025. يوم السبت 29 مارس 2025.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

ووفقًا لما تشير إليه الحسابات الفلكية، يوافق عيد الفطر للعام 1446، يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، على أن يُصدر مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بعدد أيام الإجازة خلال عيد الفطر المبارك 2025 أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

الأشهر الهجرية

ويبلغ عدد الأشهر الهجرية 12 شهر هم: «محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادي الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة».