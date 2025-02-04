دنيا بطمة تتصدر "تريند" جوجل بعد خروجها من السجن بسرية تامة

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى واجهة الاهتمام من جديد، بعدما تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي فور انتشار خبر خروجها من السجن المحلي بمراكش، بعد قضاء عام كامل خلف القضبان على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا باسم "حمزة مون بيبي".

خروج بلا ضجيج وإعلام غائب

على عكس المشاهد المعتادة عند خروج المشاهير من السجن، لم يكن هناك حشد من الصحفيين أو عدسات الكاميرات لالتقاط اللحظة الأولى لدنيا بطمة وهي تستعيد حريتها.

إذ خرجت الفنانة المغربية في سرية تامة، بعيدًا عن الأضواء، وسط تكتم شديد من عائلتها، التي اكتفت بالتلميح إلى الحدث عبر بعض المنشورات غير المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت شقيقتها ابتسام بطمة الخبر عبر الستوريز في حسابها على إنستغرام، حيث أعادت نشر تعليقات من أصدقاء دنيا المقربين، الذين تمنوا لها السلامة وأشادوا بصبرها خلال محنتها.

كما أشار بعض المتابعين إلى أن عائلتها كانت قد توقفت عن تحديث صفحاتها الرسمية منذ منتصف الشهر الماضي، في إشارة واضحة إلى استعدادهم لهذه اللحظة.

لماذا سُجنت دنيا بطمة؟

جاء سجن دنيا بطمة بعد تورطها في قضية "حمزة مون بيبي"، والتي تعد واحدة من أكبر فضائح التشهير الإلكتروني في المغرب، حيث وُجهت إليها تهم تتعلق بـالاحتيال، واختراق الحياة الخاصة للأفراد، ونشر معلومات وصور دون موافقة أصحابها، إضافة إلى التلاعب بمعطيات رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، لا سيما أن دنيا بطمة نفت أكثر من مرة تورطها المباشر في الحساب المشبوه الذي كان يستهدف تشويه سمعة عدد من المشاهير والمؤثرين.

إلا أن التحقيقات القضائية انتهت إلى إدانتها ومعاقبتها بالسجن لمدة عام، وهي العقوبة التي استوفتها الآن لتصبح حرة من جديد.

كيف استقبل الجمهور خروجها؟

رغم خروجها في صمت، إلا أن تأثير الحدث كان واضحًا في الفضاء الإلكتروني، حيث اجتاحت الأخبار المتعلقة بدنيا بطمة محركات البحث ومنصات التواصل، وأصبحت حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة. وانقسمت الآراء بين داعمين لها يرون أنها دفعت ثمن خطأ يمكن إصلاحه، وبين منتقدين يذكرون بتاريخ القضية والخلافات التي أثارتها في الساحة الفنية.

في الوقت نفسه، تساءل الكثيرون عن مستقبلها الفني بعد هذه الأزمة، خاصة وأن مسيرتها المهنية تأثرت بشكل واضح خلال فترة محاكمتها وسجنها. ولم يصدر عن دنيا بطمة أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم يعرف بعد ما إذا كانت ستعود بقوة إلى الساحة الغنائية أم ستأخذ فترة استراحة قبل استئناف نشاطها الفني.

ما القادم لدنيا بطمة؟

بعد استعادتها لحريتها، يترقب المتابعون أول ظهور علني لها، وما إذا كانت ستتحدث عن تجربتها في السجن، أو تفضل الصمت حتى تهدأ الأوضاع. كما يبقى السؤال الأبرز: هل ستعود دنيا بطمة إلى الفن والجمهور بنفس القوة التي عرفوها بها، أم أن تجربتها القاسية ستغير مسارها بشكل جذري؟

الأيام القادمة وحدها ستكشف كيف ستواجه دنيا بطمة هذه المرحلة الجديدة من حياتها، وكيف ستتعامل مع جمهورها بعد تجربة لم تكن سهلة، لكنها بالتأكيد جعلتها واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الوسط الفني المغربي والعربي.