موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

يستعد الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية أمام برسبوليس الإيراني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، لموسم 2024-2025.

الهلال يواجه برسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويستضيف ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم، المواجهة المرتقبة بين الهلال وبرسبوليس، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، تحت صافرة الحكم الصيني ما نينج.

وحسم الزعيم تؤهله إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل وصافة ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة، بينما يأتي برسبوليس في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

وتنطلق أحداث المواجهة، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports AFC 1 HD.

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال وبرسبوليس، عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وأخيرًا قناة SSC EXTRA 1 HD السعودية.