موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية أمام برسبوليس الإيراني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، لموسم 2024-2025.

الهلال يواجه برسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويستضيف ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم، المواجهة المرتقبة بين الهلال وبرسبوليس، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، تحت صافرة الحكم الصيني ما نينج.

وحسم الزعيم تؤهله إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل وصافة ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة، بينما يأتي برسبوليس في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

وتنطلق أحداث المواجهة، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

txt

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بجميع البطولات والقنوات الناقلة

txt

ملخص أهداف مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports AFC 1 HD.

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال وبرسبوليس، عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وأخيرًا قناة SSC EXTRA 1 HD السعودية.

beIN Sports AFC Abu Dhabi Alkass SSC EXTRA 1 أبطال آسيا الهلال السعودي الهلال برسبوليس الايراني بطولة دوري أبطال آسيا مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء موعد مباراة الهلال موع مواعيد مباريات اليوم

مواد متعلقة

النصر يكتسح الوصل برباعية في دوري أبطال آسيا

الهلال يكتسح الأخدود برباعية في دوري روشن السعودي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

رسميًا.. مدافع تشيلسي خامس صفقات أستون فيلا الشتوية

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

إمساكية شهر رمضان 2025 وأفضل الأدعية المستجابة

موعد مباراة بيراميدز اليوم أمام المنصورة في كأس مصر والقنوات الناقلة

حفيد كوكب الشرق: أم كلثوم أوصت أسرتها بعدم معرفة أحد بزيجتها الثانية حتى بعد وفاتها

مسلسلات شهر رمضان التركية 2025 موقع 3seq قصة عشق.. مشاهدة مسلسل إل توركو El Turco

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت تشيلسي LIVE.. مشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز