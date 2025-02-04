بين الوهم والحقيقة.. برومو مسلسل "الشرنقة" يثير الجدل

الفجر الفني
أحمد داود
أحمد داود

أثار برومو مسلسل "الشرنقة" بطولة أحمد داود حالة من الجدل، بعدما طرحته منصة Watch it عبر حسابه علي موقع انستجرام، المسلسل من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2025.

برومو مسلسل "الشرنقة" يثير الجدل 

وظهر أحمد داود في البرومو وهو يستيقظ مفزوعا من النوم، ونسمع صوتا يسأله "ممكن تعمل إيه علشان تحقق أحلامك؟"، ليرد أحمد داود: "أي حاجة حضرتك تطلبها مني".

شخصية أحمد داود في مسلسل الشرنقة

ويقدم أحمد داود في مسلسل الشرنقة شخصية تعيش للحظات في عالم الأوهام، فنشاهده في لقطة من البرومو ينظر للمرآة، لكن انعكاس صورته فيها يختلف عن مظهره الآخر.

ابطال مسلسل الشرنقة

ومسلسل "الشرنقة"، بطولة أحمد داود ويشاركه البطولة مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

أحدث أعمال احمد داود 

ومن ناحية اخري، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد "كل سنة مرة" مع المخرج يحيى إسماعيل، ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف، والمسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tap. 

اخر اعمال أحمد داود 

وكان اخر اعمال احمد داود هو فيلم "الهوى سلطان" ويشاركه البطولة منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشيرجي، سوسن بدر، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

كما شارك في مسلسل "زينهم"، من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في بطولته إلى جانب داود، كل من كريم قاسم وسلمى أبو ضيف.

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