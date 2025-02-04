ببدل الرقص.. مي عمر تشعل وسائل التواصل الاجتماعي وتتربع علي عرش التريند

تصدرت الفنانة مي عمر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بعدد من بدل الرقص الشرقي من كواليس مسلسل النص بطولة احمد أمين.

مي عمر تشعل وسائل التواصل الاجتماعي وتتربع علي عرش التريند

وبدأت مي عمر الترويج للمسلسل بنشر بوسترات الشخصية، ظهرت مرتدية ملابس بسيطة ونظراتها يبدو عليها الكسرة والخوف، وبوستر اخري مرتدية "بدل الرقص" وتضع مكياجا قويا وتنظهر بنظرات قوية.

ابطال مسلسل "إش إش"

ومسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد ودينا وانتصار وطارق النهري وشيماء سيف ومحمد الشرنوبي وعلاء مرسي وإيهاب فهمي وعصام السقا وندى موسى، تأليف وإخراج محمد سامي.

تفاصيل شخصية مي عمر في مسلسل "إش إش"

سبق، وروجت مي عمر لشخصية "إش إش" وقالت: "الزمن ساعات بيقسو على الإنسان لدرجة تجبره على قرارات ماكنش في يوم من الأيام يوافق عليها، ويخليه يعيش في دوامة بين أنه يظلم نفسه أو يكون مظلوم من ظروفه! إش إش مش مجرد شخصية لعبتها، دي روح عشت بيها ومعاها ! حسيت بوجعها وبفرحها وبضحكتها اللي مخبيه وجع سنين، ياترى إيه هى حكاية إش إش؟ وهل هي ظالمة ولا مظلومة؟".

اخر اعمال مي عمر

وكان اخر اعمال مي عمر هو فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، وتدور أحداثه حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، لكنها مرتبطة بشيء ما.