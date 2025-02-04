موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد، مواجهة صعبة أمام نظيره خيتافي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس إسبانيا.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي في كأس اسبانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة أتليتكو مدريد مع نظيره خيتافي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب طيران الرياض، ميتروبوليتانو.

وستنطلق صافرة مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان، والساعة 11:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات كأس السوبر الاسباني، وستنقل مباراة أتليتكو مدريد ضد خيتافي عبر قناة SSC1 HD بتعليق حماد العنزي.