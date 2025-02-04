تعرف علي موعد عرض فيلم "الجواهرجي" لـ محمد هنيدي

الفجر الفني
فيلم الجواهرجي
فيلم "الجواهرجي"

كشف النجم محمد هنيدي خلال لقائه مع الإعلامي ربيع هنيدي في برنامج "الملز"،  عن موعد طرح فيلم "الجواهرجي"، الذي يجمعه بالنجمة منى زكي. 

موعد عرض فيلم "الجواهرجي" لـ محمد هنيدي 

وقال محمد هنيدي: "نازل لي فيلم "الجواهرجي" مع منى زكي في العيد الكبير، وإن شاء الله الفيلم يعجبكم".

محمد هنيدي ومني زكي

وفيلم "الجواهرجي" عودة لتعاون منى زكي ومحمد هنيدي بعد فيلمهما "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عرض سنة 1998.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، يخوض محمد هنيدي سباق مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، ويشاركه البطولة نهى عابدين وصبري فواز وسماء إبراهيم ومحمود حافظ ووليد فواز وعلاء مرسي، ويعرض خلال شهر رمضان على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

اخر اعمال محمد هنيدي

وكان اخر اعمال محمد هنيدي هو فيلم "مرعي البريمو"، وشاركه البطولة غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، يلعب هنيدي في الفيلم دور تاجر بطيخ متزوج من غادة عادل، التي تعمل معه في التجارة، ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

كما شارك في مسلسل «أرض النفاق» درات أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب.

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