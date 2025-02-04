طاقم تحكيم مباراة المصري ووادي دجلة بكأس مصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور ال 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق وادي دجلة  والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر غدا الثلاثاء على ستاد السويس الجديد.

ويتكون الطاقم التحكيمي من السيد منير حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية  وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين،  فيما يتولى أحمد جمال شاهين مهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهمة مهام مراقب المباراة إلى  محمد معاطي،  ويتولى الحكم الدولي السابق جمال صدقي مهام مراقب الحكام.

txt

الأهلي لـ ستاد المحور: استفسرنا عن راؤول فلوروتش ولكن تم إغلاق الأمر دون عروض رسمية

txt

رسميًا.. المصري يتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل  الحصري لجميع مباريات دوري نايل

المصري

مواد متعلقة

ستاد المحور: الزمالك لم يحصل على توقيع أي صفقة أجنبية حتى الآن

منفردًا بالصدارة.. الأهلي السعودي يحقق فوزا صعبًا على السد القطري في دوري أبطال آسيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

طاقم تحكيم مباراة المصري ووادي دجلة بكأس مصر

تعرف علي موعد عرض فيلم "الجواهرجي" لـ محمد هنيدي

موعد مباراة المصري ضد وادي دجلة اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

دنيا بطمة تتصدر "تريند" جوجل بعد خروجها من السجن بسرية تامة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة أهلي جدة القادمة في الدوري السعودي