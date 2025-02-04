طاقم تحكيم مباراة المصري ووادي دجلة بكأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور ال 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق وادي دجلة والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر غدا الثلاثاء على ستاد السويس الجديد.

ويتكون الطاقم التحكيمي من السيد منير حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، فيما يتولى أحمد جمال شاهين مهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهمة مهام مراقب المباراة إلى محمد معاطي، ويتولى الحكم الدولي السابق جمال صدقي مهام مراقب الحكام.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل