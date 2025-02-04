هكذا تظهر دينا فؤاد في مسلسل حكيم باشا رمضان 2025

الفجر الفني
دينا فؤاد في مسلسل
دينا فؤاد في مسلسل حكيم باشا

كشفت منصة WATCH IT عن البوستر الخاص بالفنانة دينا فؤاد، من مسلسل «حكيم باشا»، بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

دينا فؤاد في مسلسل حكيم باشا

ونشرت WATCH IT، البوستر الخاص بـ دينا فؤاد، وعلقت عليه: «في الصعيد القوة مش اختيار، النجمة دينا فؤاد في مسلسل حكيم باشا يُعرض في رمضان 2025 حصريًا على WATCHIT».

أبطال مسلسل حكيم باشا

ومسلسل حكيم باشا، يشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حكيم باشا

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي صعيدي، حول تعرض مصطفى شعبان للمطاردة من قبل عصابة متخصصة في الآثار، تسعى للحصول على ما بحوزته من قطع أثرية، مما يضعه في مواجهة قوية ومباشرة مع أحمد صيام، ويخلق جوًا من التحديات المتواصلة والصراعات الملحمية، ويعد العمل هو الأول لـ مصطفى شعبان، باللهجة الصعيدية.

اخر اعمال دينا فؤاد

وكان اخر اعمال دينا فؤاد هو مسلسل حق عرب ويشاركها البطولة رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة مسلسل حق عرب 

تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

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