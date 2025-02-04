رسميًا.. مدافع تشيلسي خامس صفقات أستون فيلا الشتوية

كشف أستون فيلا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء عن خامس صفقاته الشتوية، بالتعاقد مع الفرنسي أكسيل ديساسي مدافع تشليسي.

أستون فيلا يستعير الفرنسي ديساسي

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميا إلى صفوف أستون فيلا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن قيمة إعارة ديساسي إلي الفيلانس بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني.

وبذلك يصبح ديساسي خامس صفقات أستون فيلا الرسمية في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد التعاقد مع الإسباني ماركو أسينسيو وماركوس راشفورد والهولندي دونييل مالين وأندريس جارسيا.

وانضم المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا إلى صفوف البلوز صيف 2023، قادمًا من موناكو، بمقابل 45 مليون يورو.

وخاض أكسيل ديساسي مع تشيلسي في الموسم الحالي 15 مباراة بكافة المسابقات، سجل هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة.