موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليجانيس في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليجانيس يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف ملعب "بوتاركي"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ريال مدريد وليجانيس يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الملك.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس الملك

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في كأس الملك

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس مساء الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.

ريال مدريد وليجانيس كأس ملك إسبانيا

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